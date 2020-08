Die New York Times hatte ihn 2014 in den Himmel gehoben, 2015 wurde er in den USA als "Newcomer of the Year" ausgezeichnet. In seinem Restaurant " Batard" im Süden Manhattans speisen Hollywood-Stars und Top-Unternehmer. Davon konnte sich der gebürtige Mühlviertler Markus Glocker in den vergangenen Monaten auch nichts kaufen, sondern musste wie die meisten Restaurants für mehrere Monate zusperren.