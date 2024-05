Manager verdienten 2023 real weniger

Die Gehälter von Führungskräften in heimischen Unternehmen sind 2023 zwar gestiegen. Inflationsbereinigt mussten sie aber leichte Einbußen hinnehmen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Spitzenmanager erhöhte sich nominell um 4,2 Prozent auf 266.000 Euro brutto, jenes der zweiten Ebene um fünf Prozent auf 163.700 Euro. Real bedeutet das ein Minus von 3,3 bzw. 2,6 Prozent, wie das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) auf Basis einer Umfrage berechnet hat. 528 Führungskräfte wurden befragt.

Netto kamen die Spitzenmanager damit auf einen Schnitt von 130.800 Euro, die Führungskräfte zweiter Ebene auf 85.200 Euro. "In der langjährigen Beobachtung bedeutet das für die erste Führungsebene den dritten deutlichen Einschnitt und damit eine der auffälligsten Einkommensreduktionen der letzten 40 Jahre. Die Führungskräfte fallen damit auf das Kaufkraftniveau des Jahres 2017 zurück", so der WdF-Bundesvorsitzende Andreas Zakostelsky laut einer Aussendung. Befragt wurden die Manager aber nicht nur nach ihren Einkommen, sondern auch nach Sachleistungen: So ist ein Viertel der Topmanager mit dem Klimaticket unterwegs, auf der unteren Ebene sind es 14 Prozent.

Eine betriebliche Altersvorsorge erhalten wiederum 43 Prozent der Spitzenmanager, auf der zweiten Führungsebene sind es fast zwei Drittel. Die Top-Manager gaben an, im Schnitt 16 Überstunden die Woche zu machen. 60 Prozent haben Verantwortung für weitere Standorte. Als größte Herausforderung nannten die Manager die Suche nach Mitarbeitern. Kopfzerbrechen bereiteten ihnen auch die nach wie vor hohen Energiekosten und die Inflation.

