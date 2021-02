MAN-Werk Steyr: „Wir verlangen die Offenlegung aller Daten und Fakten“

Im Linzer Landhaus steigt am Mittwoch ab 10 Uhr die nächste Runde im Kampf um den MAN-Standort Steyr. Die Staatliche Wirtschaftskommission, die sich in der Causa zu Weihnachten konstituiert hat, wird sich mit einem Einspruch des Betriebsrats gegen die geplante Werksschließung trotz bestehender Standortgarantie befassen. „Wir verlangen die Offenlegung aller Daten und Fakten. Es ist in den Bilanzen nachweisbar, dass wir am Standort Steyr immer Gewinne gemacht haben. Da können wir nicht schlecht gearbeitet haben“, sagten die MAN-Betriebsräte Erich Schwarz und Thomas Kutsam am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz. Die Kritik gilt einmal mehr dem MAN-Management: „Dass ihm nicht anderes einfällt, als ins billigere Ausland zu gehen, dafür braucht es keine Berater und keine Manager.“ Wie berichtet, bangen 2300 Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz.

Einmal mehr betonten Schwarz und Kutsam, dass der Standortsicherungsvertrag, der bis 2030 läuft, gültig sein müsste: „Verträge sind einzuhalten.“ Noch dazu, da beim Beschluss 2019 auch „jede Menge an Sozialleistungen eingebracht worden sind.“ Darunter etwa die Weiterbildung ind er Freizeit oder Fahrtgelder, die nicht mehr gezahlt werden. Dass das Gutachten der Kommission nicht bindend sei, spiele nicht die ganz große Rolle: „Es ist eine unabhängige Kommission. Es zeigt, dass es dem Management um nichts anderes geht als mit den Lohnkosten runter zu kommen. Auch das ist eine deutliche Aussage.“



Die Sitzung im Landhaus ist für drei Stunden anberaumt. Wie es mit Steyr weitergeht, soll sich laut Schwarz bis Ende März entscheiden: „Lieber wäre mir Ende Februar.“ Kutsam sagte: „Wir stehen allen Richtungen offen gegenüber, ausgenommen einer Schließung. Wir schauen uns auch das Angebot eines Investors an.“ Wie berichtet, ist ein Interessent Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf, der Aufsichtsratschef von Russian Machines. Die Staatliche Kommission hat Schlichtungscharakter und dient primär der Streitbeilegung, die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie besteht aus der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort oder einem von ihr bestellten Vertreter als Vorsitzenden, sowie Vertretern der Sozialpartnerschaft, also Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Gewerkschaft. Unter anderem ist auch der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Soziales, Alois Stöger, in der Kommission. uletzt konstituierte sich das Gremium im Jahr 2002 im Zuge des Kampfes der Belegschaft der Semperit Reifen GmbH in Traiskirchen gegen die Werksschließungspläne ihres deutschen Eigentümers Continental AG.