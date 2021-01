MAN: Warum Ex-Magna-Chef Wolf in Steyr das Steuer übernehmen könnte

Heute, am Donnerstagvormittag, wird in München weiterverhandelt. Am Tisch sitzen MAN-Chef Andreas Tostmann sowie Arbeitnehmervertreter des Steyrer Standorts, darunter Erich Schwarz und Thomas Kutsam. "Wir gehen davon aus, dass wir in eineinhalb bis zwei Monaten endgültige Klarheit haben werden", sagen die beiden.