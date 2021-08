MAN: Tostmann flog zu oft privat im VW-Firmenjet

Seine Beliebtheitswerte werden nach einem Artikel des Business Insider – besonders in der Region Steyr – nicht steigen: In diesem wird dargestellt, dass Tostmann – noch bevor er 2020 an die Spitze der Volkswagen-Lkw-Tochter MAN rückte – ein Problem mit dem Einhalten von Konzernvorgaben hatte.

Laut den Recherchen hat der Manager vor einigen Jahren einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag als Rückerstattung und Strafe an VW bezahlt, weil er Firmenjets für private Zwecke genutzt hatte. Zwar sind Heimflüge von Einsatzorten nicht grundsätzlich verboten. Der heute 59-Jährige war für VW in Mexiko, Südafrika, der Slowakei und bei Seat in Spanien im Einsatz. Offenbar hat er sein Kontingent massiv überschritten. Seine Einsicht soll ihm seine Karriere gerettet haben.