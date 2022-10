Höflich, freundlich und mit leiser Stimme – so zurückhaltend trat Lihong Qin, Präsident und Mitbegründer des chinesischen Elektroauto-Herstellers NIO, bei der offiziellen Europa-Premiere am Freitag in Berlin auf. Die drei Modelle (ET 7, EL 7, ET 5), die man im prestigeträchtigen Premium-Segment ins Rennen schickt, repräsentieren das Gegenteil einer vornehmen Zurückhaltung (mehr darüber lesen Sie im Motorteil am Samstag).