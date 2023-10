"Man merkt, dass Geld auf die Seite gelegt wird"

Katharina Höfer, Geschäftsführerin von Blumen Höfer in Marchtrenk mit fünf Mitarbeiterinnen.

"Dass der Auftragsbestand im baunahen Bereich so stark sinkt, ist alarmierend. Die konsumnahen Branchen kommen ebenfalls seit Jahren nicht aus dem Krisenmodus heraus" – die Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, Renate Scheichelbauer-Schuster, zeichnete heute, Dienstag, beim traditionell vierteljährlich stattfindenden Pressegespräch ein düsteres Bild. Vor allem in der Baubranche samt Nebengewerben sei die Lage besorgniserregend.