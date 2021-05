MAN: Lebenszeichen von Wolfs Konkurrenz

Zuletzt war es stil um die Gruppe rund um die Wiener Anwaltskanzlei Lansky Ganzger und Partner sowie den Linzer Unternehmer Karl Egger geworden. MAN hatte deren Konzept für Steyr als nicht ausreichend abgetan und ausrichten lassen, es gebe keine Gespräche. Heute, Freitag, hat die Gruppe bekannt gegeben, dass sie mit MAN in München eine Vertraulichkeitserklärung zur Aufnahme weiterer Gespräche abgeschlossen hat. Gemeinsam mit der Beraungsfirma Deloitte Wien werde an der Endausarbeitung eines Konzepts für Steyr gearbeitet, das nach Ablauf der Exklusivitätsfrist für die Verhandungen mit Siegfried Wolf übermittelt werde. „Wir haben im Hintergrund intensiv an unserem Konzept gearbeitet. Jetzt geben wir wieder ein Lebenszeichen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen“, sagt Anwalt Gerald Ganzger. Nächste Woche soll Gespräche mit dem Land Oberösterreich geben.