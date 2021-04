MAN/Steyr - Ex-Betriebsrat Schwarz darf wieder ins Werk

Nach gängiger Praxis können Mitarbeiter im Ruhestand gegen Voranmeldung einen Termin vereinbaren. "Selbstverständlich hat Herr Schwarz weiterhin die Möglichkeit, nach Abstimmung mit der Geschäftsleitung, solche Einzeltermine wahrzunehmen", hieß es am Samstag in einer Stellungnahme von MAN München.

Schwarz selber wusste am Samstag noch nichts von Möglichkeit und erfuhr erst durch einen Anruf davon, doch wieder gegen die übliche Anmeldung auf das Werksgelände zu dürfen. "Es ist mir eigentlich egal", so die erste Reaktion des langjährigen MAN-Arbeitervertreters. Das Einzige, was er aber tun möchte, um doch das Angebot anzunehmen und sich einen Termin auszumachen: "Ich konnte mich nicht von Belegschaft verabschieden. Ich möchte noch einmal durchgehen und mich bedanken", sagte Schwarz. In nächster Zeit denke er aber nicht daran, das Werk zu besuchen. "Es soll noch etwas Ruhe einkehren, ich würde jetzt in zu viele Diskussionen verwickelt", erklärte Schwarz.