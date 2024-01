Die Notenbanken in der Eurozone und den USA drücken die Inflationsraten mit ihren Leitzinserhöhungen und schaffen das offenbar mit einem "Soft Landing", also ohne globale bzw. tiefe Rezession. "Sie haben Glaubwürdigkeit gewonnen", sagte Alois Wögerbauer, Chef der 3 Banken-Generali-Investmentgesellschaft, am Montag.