MAN-Betriebsrat erhöht Druck

„Ich hoffe immer noch auf eine Lösung. Aber wenn sich in den Verhandlungen gar nichts rührt, setzen wir den nächsten Schritt.“ Arbeiterbetriebsrat Helmut Emler erhöht den Druck auf den MAN-Konzern. Am Donnerstag holte er sich den Beschluss vom Betriebsausschuss (bestehend aus Angestellten- und Arbeiterbetriebsrat), „für den Fall der Fälle“ eine Feststellungsklage beim Arbeits- und Sozialgericht Steyr einbringen zu können. Dabei geht es den Standortvertrag, der erst vor zwei Jahren abgeschlossen worden ist und in dem MAN bis zum Jahr 2030 auch eine Beschäftigungsgarantie abgegeben hat. „Es geht für uns auch darum, Rechtssicherheit zu bekommen“, sagt Emler.

Wie berichtet, gehen die juristischen Meinungen über die Gültigkeit des Standortvertrags auseinander.

Die Arbeitgeberseite sagt, dieser sei mit dem deutschen untergegangen und längst gegenstandslos, an einer Schließung des Werks Ende 2022 oder an einem Verkauf an einen Investor führe kein Weg vorbei.

Arbeitsrechtler sehen aber die Zusicherungen für die aus 1850 Dienstnehmern bestehende Stammbelegschaft in Steyr als intakt und im Rang einer Betriebsvereinbarung an.

Die nächste Verhandlungsrunden sollen nach Pfingsten stattfinden.