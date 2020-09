Ernste Mienen, gesenkte Köpfe, schwere Beine: Der Gemütszustand der MAN-Mitarbeiter auf dem Weg zur Schicht sprach gestern, Mittwoch, Bände. So schwer war der Gang in die Arbeit für die Beschäftigten des Steyrer Lkw-Bauers noch nie gewesen. Die nächste Hiobsbotschaft folgte am Abend: Das MAN-Management in München will das Werk in Steyr bis 2023 komplett schließen. Die Produktion soll nach Polen und in die Türkei verlagert werden. Das sei für die Beschäftigten ein "Schlag ins