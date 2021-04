Kommenden Montag starten voraussichtlich in Wien Verhandlungen über einen neuen Sozialplan für die Beschäftigten des MAN-Werks in Steyr. Darin sollen die Rahmenbedingungen für eine Schließung besprochen werden. Der MAN-Konzern bedient sich dafür der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, die auch in Wien einen Sitz hat. Freshfields hat kürzlich den Konzern auch bei einem Standortverfahren vertreten.