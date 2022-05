Mahrer: Rascher Gasausstieg ist "politische Lüge"

Wie Österreich seine Energieversorgung gestaltet, sei "das wichtigste Thema in der Republik seit 1945", sagte am Dienstag Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer vor Journalisten. Ein energiepolitischer Masterplan müsse auf den Tisch. Die Zeit der salbungsvollen Beruhigungen sei vorbei. Wenn suggeriert werde, die Abhängigkeit von russischem Gas sei in zwei, drei Jahren zu lösen, sei das technisch falsch und politisch eine Lüge, polterte der Interessenvertreter in Richtung Energieministerin