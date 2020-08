Magna Steyr will in Graz "grünes" E-Auto bauen

In der Steiermark soll ein batterieelektrischer Luxus-SUV ("Fisker Ocean") entstehen. Das berichtet der Kurier. Das E-Auto mit "grünem" Label soll "vegan" sein – ohne Tierleder und mit wiederverwerteten Kunststoffen aus den Ozeanen. Zudem sollen Photovoltaikzellen auf dem Dach die Batterie laden. Der Fisker Ocean soll weniger als 40.000 Euro kosten.

Ob das Auto ab 2022 tatsächlich in Graz gebaut wird, ist allerdings noch offen. Graz sei im Rennen mit Standorten in den USA bzw. in China, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Geplant wurde das Fahrzeug vom dänischen Autodesigner Henrik Fisker, der in Kalifornien lebt. Fisker war an der Produktion des BMW Z8, des Aston Martin DB9 und des V8 Vantage beteiligt. Seit 15 Jahren versucht er mit seiner Firma, E-Autos statt Verbrenner herzustellen. Allerdings lief bisher kein Fisker-Serienauto vom Band.