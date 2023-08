Magna Steyr mit Delle bei der Montage

Der Autozulieferer Magna International hebt seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, weil seine Geschäfte besser laufen als geplant. Der Umsatz lag im zweiten Quartal mit umgerechnet 21,6 Milliarden Dollar um 14 Prozent über jenem des Vorjahres.

Das Umsatzplus begründet die vom Austro-Kanadier Frank Stronach gegründete Magna nicht nur mit einer höheren Produktion, sondern auch mit neuen Aufträgen und höheren Umsätzen im Segment Komplettfahrzeuge. Deren Montage findet bei Magna Steyr in Graz statt.

Das Produktionsvolumen in Graz ist laut dem Quartalsbericht im zweiten Quartal um 13 Prozent zurückgegangen, 26.900 Fahrzeuge wurden montiert (nach 31.000). Im gesamten ersten Halbjahr liefen 60.800 Fahrzeuge vom Band. Der angesprochene Programmwechsel hat im ersten Halbjahr zu einem höheren Umsatz geführt, der lag mit 3,1 Milliarden Dollar um 18 Prozent über der Vorjahresperiode. Das Betriebsergebnis bei Magna Steyr war dagegen deutlich rückläufig. Statt 113 Millionen blieben 86 Millionen Dollar, was einer Gewinnmarge von 2,7 Prozent entspricht. Der Rückgang resultiere überwiegend aus höheren Anlaufkosten und offenbar Vorbereitungen auf weitere Montageaufträge, heißt es in den Erläuterungen.

Im ersten Halbjahr kommt Magna unterm Strich auf einen verwässerten Gewinn je Aktie von 1,91 Dollar – nach 0,70 Dollar im Vorjahr. Angesichts der positiven Entwicklung hat Magna die Prognose für das Gesamtjahr angehoben: Die Umsatzprognose wurde von 40,2 bis 41,8 Milliarden Dollar auf 41,9 bis 43,5 Milliarden Dollar erhöht. Das Magna International bereinigte Nettoergebnis soll statt 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar nun bei 1,4 bis 1,6 Milliarden Dollar liegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper