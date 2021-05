Magna schickt 1000 Leute in Kurzarbeit

Man wolle die gut ausgebildeten Mitarbeiter nicht verlieren, erklärte Reinhard Hofer, Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates. Die Kurzarbeit sei vorerst bis Ende Juni angemeldet worden. Es kann sein, dass sie früher beendet oder verlängert werden muss. Die finanziellen Einbußen für die betroffenen Mitarbeiter seien nur gering, sagt der Betriebsrat: "Wir haben in den letzten Varianten, wo wir Kurzarbeit gefahren sind, über die Belegschaftsvertretung, mit Vorstand und Unternehmen Vereinbarungen auf eine möglichst hohe Nettoersatzrate von über 90 Prozent getroffen. Da nimmt das Unternehmen sehr viel Geld in die Hand, um eben unsere Mitarbeiter dementsprechend abzusichern und auch sehr gut zu stellen", sagt Hofer.

Die Lieferengpässe sind weltweit zu spüren – vor allem bei Halbleitern. Durch die Corona-Pandemie ist der Halbleiterbedarf in der Unterhaltungselektronik stark gestiegen und durch einen Brand einer Chipfabrik des japanischen Konzerns Renesas im März spitzte sich die Situation zusätzlich zu. Laut einem Magna-Sprecher sei von der Kurzarbeit nur das Werk in Graz betroffen, andere österreichische Standorte nicht.

Der kanadische Autozulieferkonzern hat bis März trotz der Lieferengpässe in der Branche Umsatz und Gewinn gesteigert, auch beim Komplettfahrzeugbau bei Magna Steyr in Graz. Für den Gesamtkonzern und Graz hat Magna nach dem guten Start im ersten Quartal die Jahresziele 2021 angehoben. Die Engpässe, inklusive Halbleiterchips, würden im zweiten Quartal anhalten. Trotz des Gegenwinds in der Branche sehe man für Magna aber erhebliche Wachstumschancen.