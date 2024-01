Machen Sie mit beim Börsespiel

Wie funktioniert das OÖN-Börsespiel?

Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro. Acht Wochen lang ist es möglich, online auf dem PC, Tablet oder Smartphone mit Wertpapieren zu handeln. Wer am Ende die beste Wertentwicklung erreicht hat, gewinnt. Das Spiel hat am 25. Jänner 2024 begonnen und endet mit den Schlusskursen vom 20. März 2024. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Es gibt Preise im Wert von insgesamt rund 40.000 Euro zu gewinnen. Das Börsespiel wird veranstaltet von den OÖNachrichten und Raiffeisen Oberösterreich. Die Siegerehrung findet bei der Börsespiel-Abschlussveranstaltung im Mai 2024 statt.

Zakir Jawadi gewann die Schülerwertung. Bild: ANDREAS MARINGER

Wer kann in welchen Kategorien teilnehmen?

Bei der Einzelwertung für Erwachsene kann jede Person mitmachen, die zu Spielbeginn das 18. Lebensjahr vollendet hat. Bei der Schülerwertung dürfen Schüler ab der neunten Schulstufe teilnehmen. Bei der Klassenwertung dürfen Schulklassen gemeinsam mit einer Lehrperson mitspielen. Jeder Teilnehmer darf ein Spieldepot haben.

Welche Schulen können mitmachen?

Die Schüler- und die Klassenwertung sind ein fixer Bestandteil des Börsespiels und werden vom Landesschulrat für Oberösterreich unterstützt. Tausende Jugendliche machen mit, engagierte Lehrer begleiten und unterstützen sie. Das Börsespiel wird Teil des Unterrichts. Schüler und Klassen ab der neunten Schulstufe sind teilnahmeberechtigt. Das heißt, es können etwa HAK, HTL, Polytechnikum, Fachschulen, Gymnasium-Oberstufen und Berufsschüler (also auch Lehrlinge) mitmachen. Das Spiel soll nicht zuletzt das Finanzwissen der Schüler verbessern.

Das Linzer Technikum der HTL Paul-Hahn-Straße war 2023 mit Platz eins und drei erfolgreich. Bild: privat

Was sind die Wochenwertung und die Regionen-Rallye?

Heuer wird jede Woche auch ein Wochensieger gekürt. Wer in diesem jeweiligen Zeitraum den größten Kursgewinn geschafft hat, gewinnt einen Sonderpreis. Es gibt auch eigene Ranglisten in sechs oberösterreichischen Regionen. Die Aufteilung bei der Regionen-Rallye entspricht den sechs Lokalausgaben der OÖNachrichten. Es gibt also Wertungen in den Regionen Linz (inkl. Linz-Land und Teile von Urfahr-Umgebung), Wels (inkl. Wels-Land, Grieskirchen, Eferding), Steyr (inkl. Steyr-Land, Kirchdorf, Amstetten), Salzkammergut, Innviertel und Mühlviertel.

Welche Wertpapiere werden gehandelt, gibt es auch Gebühren?

Es können alle Wertpapiere, die im Internet auf der Homepage unter oon-boersespiel.at angeführt sind, fiktiv gekauft und verkauft werden. Ausgewählte Aktien aus folgenden Indizes stehen zur Verfügung: ATX, DAX, TecDAX, Euro Stoxx 50, SMI, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100. Zusätzlich können ausgewählte Fonds, ETFs und Zertifikate gehandelt werden. Für jeden Auftrag werden fiktive Spesen vom Startkapital abgezogen, dieser Spesensatz beträgt 0,25 Prozent vom Transaktionswert. Bei Aktien- und Zertifikate-Aufträgen werden Mindestspesen von 17 Euro verrechnet. Zusätzlich werden für jede Order drei Euro in Rechnung gestellt. Die Wertpapier-Kapitalertragsteuer wird aus technischen Gründen nicht berücksichtigt.

Welche Daten werden bekanntgegeben?

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name, ihre jeweilige aktuelle Platzierung, die Transaktionen und Depotinhalte auf den Internetseiten oon-boersespiel.at und boerse-live.at sowie in den OÖNachrichten veröffentlicht werden können.

22. OÖN-Börsespiel

Zum 22. Mal veranstalten die OÖNachrichten und Raiffeisen Oberösterreich das Börsespiel. Das sind die wichtigsten Schritte.

Registrieren/Anmelden: Gehen Sie auf die Website oon-boersespiel.at und füllen Sie das Registrierungsformular aus oder melden Sie sich mit Ihren bestehenden Nutzerdaten an. Sie können auch über einen Link auf der OÖN-Website nachrichten.at einsteigen. Spielregeln: Sie finden alle Informationen auf der Website. Nach der Anmeldung bekommen Sie 50.000 Euro fiktives Startkapital. Maximal 20 Prozent des Geldes

dürfen in jeweils einen Titel investiert werden, um eine optimale Streuung zu erreichen. Sie können jederzeit in das Spiel einsteigen. Produktauswahl: Folgende Aktien aus folgenden Indizes stehen zur Verfügung: ATX der Wiener Börse, DAX und TecDAX der Frankfurter Börse, SMI der Züricher Börse, Dow Jones und Nasdaq-100 in New York, Euro Stoxx 50 mit Europas wichtigsten Titeln. Außerdem können ausgewählte Investmentfonds, ETFs und Zertifikate gehandelt werden. Zwischenstand: Auf der Börsespiel-Website finden Sie nicht nur alle generellen Informationen, dort sehen Sie auch die aktuellen Ranglisten und können überprüfen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern liegen.

Informationen über die Börse finden Sie außerdem täglich im Wirtschaftsteil der OÖNachrichten und auf boerse-live.at – dem Wertpapier-Portal von Raiffeisen Oberösterreich.

Preise Erwachsene

Hauptpreis: Als Hauptpreis gibt es den neuen Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro – zur Verfügung gestellt von Kepler-Fonds KAG und Auto Günther. Auch die weiteren Preise sind sehr attraktiv.

2. Preis: Zertifikate-Gutscheine und ein Wellnessurlaub von Raiffeisen Zertifikate im Wert von 4000 Euro

3. Preis: Schroders-Fonds und ein Abend im Brucknerhaus von Schroders und dem Brucknerhaus im Wert von 3266 Euro

4. Preis: Kurzurlaub in Italien von der Reisewelt im Wert von 1200 Euro

5. Preis: Linzer City-Gutscheine von City Shopping Linz im Wert von 1000 Euro

Das gewinnen Schüler

1. Preis: E-Bike Hrinkow E-Force FS Shimano im Wert von 5249 Euro

2. Preis: MacBook Air 13“ im Wert von 949 Euro

3. Preis: iPad 8 128 GB im Wert von 293 Euro

Preise der Schulklassen

1. Preis: LASK-Heimspiel in der Raiffeisen-Arena inkl. Verpflegung (2000 Euro)

2. Preis: Private Kinovorstellung inkl. Snacks bei Star Movie (500 Euro)

3. Preis: School Jump im Jump Dome Linz (450 Euro)

Sonderpreis Wochenpreis

Es gibt nicht nur die Preise für die Besten bei den Erwachsenen, Schülern und Schulklassen, sondern auch eine Wochenwertung. Acht Mal ist es möglich, Kepler-Fonds-Gutscheine im Wert von 500 Euro zu gewinnen, wenn man die beste Performance der Woche geschafft hat.

Das ist neu beim Börsespiel

Das größte Börsespiel des Landes ist ein spannender Bewerb mit emotionalen Momenten bei der Siegerehrung, die heuer am 7. Mai stattfinden wird. Das Börsespiel hat sich über viele Jahre bewährt, aber es gibt heuer auch einige Neuigkeiten:

Aufnahme des SMI in die Produktauswahl: Heuer kann man erstmals auch mit Aktien des SMI, des Schweizer Aktienindex, handeln. Somit sind auch bekannte Werte wie Nestle, Roche und Novartis dabei.

Heuer kann man erstmals auch mit Aktien des SMI, des Schweizer Aktienindex, handeln. Somit sind auch bekannte Werte wie Nestle, Roche und Novartis dabei. Noch mehr Avatarbilder: Zur Abrundung Ihres persönlichen Profils stehen heuer viele neue Avatarbilder zur Verfügung. Die bereits bestehenden Avatare wurden um die Kategorien Tiere, Freizeit und Berufe erweitert.

Zur Abrundung Ihres persönlichen Profils stehen heuer viele neue Avatarbilder zur Verfügung. Die bereits bestehenden Avatare wurden um die Kategorien Tiere, Freizeit und Berufe erweitert. Challenges in persönlichen Gruppen: In diesem Jahr ist es möglich, sich mit ausgewählten Personen in persönlichen Gruppen zu messen. Pro Spieler/Spielerin können fünf Gruppen mit unbegrenzter Teilnehmerzahl erstellt werden. Die Gruppen werden in einem eigenen Register – nach Erstellungsdatum – im Profil angezeigt und sind nicht öffentlich einsehbar.

In diesem Jahr ist es möglich, sich mit ausgewählten Personen in persönlichen Gruppen zu messen. Pro Spieler/Spielerin können fünf Gruppen mit unbegrenzter Teilnehmerzahl erstellt werden. Die Gruppen werden in einem eigenen Register – nach Erstellungsdatum – im Profil angezeigt und sind nicht öffentlich einsehbar. Wochenwertung: Der/die beste Börsespieler/Börsespielerin der aktuellen Spielwoche gewinnt Fonds-Gutscheine der Kepler-Fonds KAG im Wert von 500 Euro. Die Top Ten der aktuellen Spielwoche scheinen in einer eigenen Rangliste auf. Auf die Ergebnisse der bereits vergangenen Wochen kann mit Drop-down-Menü zurückgeblickt werden.

Insgesamt gibt es acht Zusatzpreise, denn das Börsespiel dauert acht Wochen.

Der/die beste Börsespieler/Börsespielerin der aktuellen Spielwoche gewinnt Fonds-Gutscheine der Kepler-Fonds KAG im Wert von 500 Euro. Die Top Ten der aktuellen Spielwoche scheinen in einer eigenen Rangliste auf. Auf die Ergebnisse der bereits vergangenen Wochen kann mit Drop-down-Menü zurückgeblickt werden. Insgesamt gibt es acht Zusatzpreise, denn das Börsespiel dauert acht Wochen. Benutzername per E-Mail anfordern: Das jüngste OÖN-Börsespiel ist nun schon ein Jahr her. Sollten Sie Ihre Benutzerdaten vergessen haben, können Sie diese ganz einfach online anfordern bzw. zurücksetzen.

Die Funktionen „Benutzername vergessen“ oder „Passwort vergessen“ finden Sie in der Log-in-Box, direkt unter dem Link für die Registrierung.

