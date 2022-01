Machen Sie mit beim Börsespiel

Wie funktioniert das OÖN-Börsespiel?

Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro. Acht Wochen lang ist es möglich, online auf dem PC, Tablet oder Smartphone mit Wertpapieren zu handeln. Wer am Ende die beste Wertentwicklung erreicht hat, gewinnt. Das Spiel beginnt am 27. Jänner 2022 und endet mit den Schlusskursen vom 23. März 2022. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Es gibt Preise im Wert von mehr als 30.000 Euro zu gewinnen. Das Börsespiel wird veranstaltet von den OÖNachrichten und Raiffeisen Oberösterreich. Die Siegerehrung findet bei der Börsespiel-Abschlussveranstaltung im Mai 2022 statt.

Wer kann in welchen Kategorien teilnehmen?

Bei der Einzelwertung für Erwachsene kann jede Person mitmachen, die zu Spielbeginn das 18. Lebensjahr vollendet hat. Bei der Schülerwertung dürfen Schüler ab der neunten Schulstufe teilnehmen. Bei der Klassenwertung dürfen Schulklassen gemeinsam mit einer Lehrperson mitspielen. Jeder Teilnehmer darf nur ein Spieldepot haben.

OÖN-TV: Das OÖN-Börsespiel 2022

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Welche Schulen können mitmachen?

Die Schüler- und die Klassenwertung sind ein fixer Bestandteil des Börsespiels und werden vom Landesschulrat für Oberösterreich unterstützt. Tausende Jugendliche machen mit, engagierte Lehrer begleiten und unterstützen sie. Das Börsespiel wird Teil des Unterrichts. Schüler und Klassen ab der neunten Schulstufe sind teilnahmeberechtigt. Das heißt, es können etwa HAK, HTL, Polytechnikum, Fachschulen, Gymnasium-Oberstufen und Berufsschüler (also auch Lehrlinge) mitmachen. Das Spiel soll nicht zuletzt des Finanzwissen der Schüler verbessern.

Was ist die "Regionen-Rallye"?

Es gibt auch heuer wieder eigene Wertungen in sechs oberösterreichischen Regionen. Das heißt, es werden sechs weitere Sieger ermittelt, die bei der Abschlussveranstaltung ebenfalls geehrt werden. Die Aufteilung bei der "Regionen-Rallye" entspricht den sechs Lokalausgaben der OÖNachrichten. Es gibt also Wertungen in den Regionen Linz (inkl. Linz-Land und Teilen von Urfahr-Umgebung, Perg, Amstetten), Wels (inkl. Wels-Land, Grieskirchen, Eferding), Steyr (inkl. Steyr-Land, Kirchdorf, Amstetten), Salzkammergut, Innviertel und Mühlviertel.

Welche Wertpapiere werden gehandelt, gibt es auch Gebühren?

Es können alle Wertpapiere, die im Internet auf der Homepage unter www.oon-boersespiel.at angeführt sind, fiktiv gekauft und verkauft werden. Ausgewählte Aktien aus folgenden Indizes stehen zur Verfügung: ATX, DAX, TecDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100. Zusätzlich können ausgewählte Fonds und Zertifikate gehandelt werden. Für jeden Auftrag werden fiktive Spesen vom Startkapital abgezogen, dieser Spesensatz beträgt 0,25 Prozent vom Transaktionswert. Bei Aktien- und Zertifikate-Aufträgen werden Mindestspesen von 17 Euro verrechnet. Zusätzlich werden für jede Order drei Euro in Rechnung gestellt. Die Wertpapier-Kapitalertragsteuer wird nicht berücksichtigt.

Welche Daten werden bekannt gegeben?

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name, ihre jeweilige aktuelle Platzierung, die Transaktionen und Depotinhalte auf den Internetseiten www.oon-boersespiel.at und www.boerse-live.at sowie in den OÖNachrichten veröffentlicht werden können.

Einen Citroën C3 können Sie beim OÖN-Börsespiel gewinnen. Bild: RLB OÖ

Preise für Erwachsene:

Als Hauptpreis gibt es den neuen Citroën C3 im Wert von 14.980 Euro – zur Verfügung gestellt von Kepler-Fonds KAG und Autowelt Linz. Aber auch für die weiteren Preise lohnt es sich, mitzumachen.

Preise für Schüler:

Beim Börsespiel geht es einerseits um Finanzbildung, andererseits um Spaß und wertvolle Preise auch für Schüler. Unter www.edugroup.at stehen Lernmaterial und Info-Unterlagen zur Verfügung.

Preise für Klassen:

Das Börsespiel ist Teil des Unterrichts in den Klassen und trägt zur Wirtschaftsbildung bei. Es gibt aber auch tolle Preise zu gewinnen, die vor allem die Klassengemeinschaft wieder fördern sollen.

Sonderpreis Regionen-Rallye:

Sie können nicht nur in Ihrer jeweiligen Kategorie wertvolle Preise gewinnen, Sie haben auch bei der Regionen-Rallye eine zusätzliche Gewinnchance: Wenn Sie sich in Ihrer Region durchsetzen, dann erhalten Sie Kepler-Fonds-Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro.

Kurzanleitung

1. Anmelden: Klicken Sie auf www.oon-boersespiel.at auf „Anmelden“/„Registrieren“ und füllen Sie das Formular aus oder melden Sie sich mit Ihren bestehenden Nutzerdaten an. Sie können auch über die OÖN-Homepage www.nachrichten.at einsteigen.

2. Spielregeln: Sie finden alle Infos auf der Website. Nach der Anmeldung bekommen Sie 50.000 Euro fiktives Startkapital. Maximal 20 Prozent des Geldes dürfen in jeweils einen Titel investiert werden, um eine optimale Streuung zu erreichen. Sie können jederzeit in das Spiel einsteigen.

3. Produktauswahl: Wie Sie auf der Internetseite des Börsespiels sehen, stehen Aktien aus folgenden Indizes zur Verfügung:

ATX der Wiener Börse

DAX und TecDAX der Frankfurter Börse

Dow Jones und Nasdaq-100 in New York

Euro Stoxx 50 mit Europas wichtigsten Titeln

Außerdem können ausgewählte Investmentfonds und Zertifikate gehandelt werden.

4. Zwischenstand: Auf der Börsespiel-Homepage finden Sie nicht nur alle generellen Informationen, dort sehen Sie auch die aktuellen Ranglisten und können überprüfen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern liegen.

Informationen über die Börse finden Sie außerdem täglich im Wirtschaftsteil der OÖNachrichten und auf der Raiffeisen-Wertpapier-Homepage www.boerse-live.at

Jede Woche ein Tablet gewinnen

Jede Woche gibt es auf www.oon-boersespiel.at eine Quizfrage. Wenn Sie die Frage richtig beantworten, können Sie ein Samsung-Tablet gewinnen. Insgesamt werden acht Geräte verlost.

Börse-Tipps

Wertvolle Hinweise, worauf Teilnehmer beim Börsespiel und Anleger in der realen Welt achten sollten.

Was machen die Notenbanken?

Mehr denn je werden heuer die Notenbanken eine wichtige Rolle für die Aktienmärkte spielen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinswende schon angekündigt. Damit steigt auch der Druck auf die Europäische Zentralbank. Achten Sie darauf, was Fed-Präsident Jerome Powell und seine Kollegin Christine Lagarde von der EZB sagen. Sie werden heuer von den institutionellen Anlegern besonders beobachtet, und die wiederum können Schwankungen an den Märkten auslösen.

Was macht die Politik?

Neben den Notenbanken beeinflussen natürlich auch die Politiker und die unterschiedlichen Krisenherde weltweit das Börsengeschehen. Vor allem spielt das Geschehen um die Corona-Pandemie eine wichtige Rolle. Aber auch die Spannungen rund um die Ukraine haben heuer das Potenzial, die Aktienmärkte zu bewegen. Mittel- bis längerfristig spielt der Machtkampf zwischen den USA und China um die globale Vorherrschaft eine wichtige Rolle, mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Wie läuft die Konjunktur?

Aus wirtschaftlicher Sicht sind natürlich die konjunkturelle Entwicklung und die Ergebnisse der Unternehmen die wichtigsten Faktoren, was die Entwicklung der Aktienkurse betrifft. Jedoch gilt gerade die Börse als Vorlauf-Indikator. Das heißt, Marktteilnehmer versuchen, künftige Entwicklungen vorwegzunehmen und diese einzupreisen. Trotzdem gilt es, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zu beachten. Denn Überraschungen gibt es immer wieder.

Breite Streuung, langfristig investieren

Im realen Leben sollte man als Anleger nur jenen Teil seines Geldes in Aktien investieren, den man nicht unbedingt braucht, weil das Risiko höher als bei anderen Anlageklassen ist. Wer nicht spekulieren will, sollte außerdem langfristig investieren. Die Durchschnittsrendite des Wiener Leitindex ATX betrug in den vergangenen 26 Jahren fast sieben Prozent. Ein Muss bei der Veranlagung in Aktien ist eine breite Streuung, am besten sowohl nach Branchen als auch nach Regionen.

Beim Börsespiel muss man kurzfristig agieren

Aus spieltechnischen Gründen dauert das Börsespiel nicht etwa fünf Jahre, sondern acht Wochen. Das heißt, die Teilnehmer müssen hier kurzfristig agieren. Man braucht Aktien, die das Potenzial haben, rasch an Wert zu gewinnen. Beim Aktienkauf kann man sich ein Kursziel setzen. Falls dieses erreicht wird, verkauft man sie wieder, und man sieht sich nach neuen Chancen um. Bei Verlusten sollte man ein Ende mit Schrecken vorziehen und nicht versuchen, Verluste „auszusitzen“.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Partnern des Börsespiels:

Kepler-Fonds KAG

Autowelt Linz

Schroder Investment Management

Raiffeisen Centrobank

Linzer Shopping City

Starmovie

Reisewelt

Rotax Max Dome

Jump Dome Funpark