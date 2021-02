Luxusriese greift nach Birkenstock

Der Finanzinvestor, der vom Luxusgüterkonzern LVMH gestützt wird, will angeblich vier Milliarden Euro für das deutsche Traditionsunternehmen Birkenstock zahlen. L Catterton ist nicht der einzige Interessent: Auch der luxemburgische Finanzinvestor CVC (Breitling) soll ein Angebot vorgelegt haben.

Birkenstock (mit Sitz in Linz am Rhein) wurde 1774 gegründet und befindet sich in Familienhand, aktuell in jener der Brüder Alex und Christian. Die erste Fabrik wurde 1925 gegründet, die Schuhe werden bis heute in Deutschland gefertigt. Im Geschäftsjahr wurden 24 Millionen Paar verkauft, der Umsatz lag bei rund 720 Millionen Euro. Birkenstock verkauft zusätzlich auch Taschen, Gürtel, Hautpflegeprodukte und sogar Betten. Ein Investor wird gesucht, weil man nach China expandieren will.