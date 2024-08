Luxusmarkt unter Druck: Milliardär nimmt L’Occitane von Börse

Erste Meldungen gab es Anfang April, nun ist es fix: Der österreichische Milliardär Reinold Geiger nimmt den Kosmetikhersteller L’Occitane von der Börse und kontrolliert ihn damit vollständig. Mit dem heutigen Mittwoch beginnt der Konzern damit, den Handel mit Aktien bis zum Delisting – dem endgültigen Börsenrückzug – auszusetzen. Dieser soll in den nächsten Wochen folgen. L’Occitane war 14 Jahre lang an der Börse in Hongkong gelistet.