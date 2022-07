Luxusimmobilien verteuerten sich im Vorjahr deutlich

Das geht aus dem heute, Mittwoch, veröffentlichten Preisspiegel des Immobilienmakler-Netzwerks Remax hervor. 4,15 Milliarden Euro schwer war der Markt für Luxusimmobilien im vergangenen Jahr, ein Plus von einer Milliarde Euro oder 31,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. 2019, im Jahr vor der Krise, waren es noch drei Milliarden Euro gewesen.

„Der Luxusimmobilienmarkt in Österreich ist regional unterschiedlich strukturiert und auf jeden Fall überschaubar“, sagt Remax-Österreich-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. Jene, die sich Luxusimmobilien leisten könnten, suchten „Natur und Naturschönheit, aber auch eine Infrastruktur mit Gastronomie, Gesundheitsversorgung sowie hochqualitative Kultur- und Einkaufsmöglichkeiten“, so Reikersdorfer.

Zum Luxus-Segment zählen laut Remax demnach: 537 Einfamilienhäuser, 2808 Wohnungen, 172 Dachgeschoßwohnungen, 118 Seegrundstücke und 189 Seeliegenschaften. Die Preise für ein Einfamilienhaus stiegen von mindestens 800.000 auf 995.000 Euro, jene für Wohnungen in der Luxuskategorie von 510.000 auf 562.500 Euro. Dachgeschoßwohnungen wurden um mindestens 1,18 Millionen Euro gehandelt, nach einer Million Euro im Jahr 2020. Bei Seegrundstücken und Seeliegenschaften spielen Gebäudetyp, Grundstücksgroße und der Name des angrenzenden Sees eine Rolle. Die Datenbasis für die Berechnungen liefern alle in Österreich verkauften und verbücherten Immobilien.

Bei den begehrtesten Gebieten für Luxusimmobilien in Österreich ragen Tirol und Wien heraus. In diesen beiden Bundesländern stehen fast die Hälfte aller Luxus-Einfamilienhäuser (155 in Tirol, 104 in Wien) sowie mehr als die Hälfte aller Luxus-Wohnungen (502 in Tirol, 1350 in Wien). Oberösterreich kommt laut der Remax-Statistik auf 34 Einfamilienhäuser und 114 Wohnungen. „Ausnahmezustand“ herrsche nach wie vor am Attersee und am Mondsee, heißt es bei Remax. Die Nachfrage steige konstant, der Quadratmeterpreis sei im vergangenen Jahrzehnt um das 4,5-fache gestiegen.