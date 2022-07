Luxusgütermarkt trotzt Krieg, Pandemie und Inflation

Die Luxusgüterindustrie hat sich nach dem massiven Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie rasch wieder erholt. Der weltweite Markt sei bereits im vergangenen Jahr wieder über dem Niveau von 2019, und der Start ins heurige Jahr verlaufe trotz Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie und Inflation vielversprechend.

Das geht aus einer gestern, Mittwoch, veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung Bain & Company hervor. Diese hat den Markt mit dem italienischen Luxusgüterverband Fondazione Altagamma unter die Lupe genommen.

288 Milliarden Euro setzte die globale Luxusgüterindustrie im vergangenen Jahr um, um sieben Milliarden Euro mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Der Markt umfasst unter anderem hochwertige Kleidung, Schuhe, Lederwaren und Schmuck. "Die Luxusgüterindustrie zeigt einmal mehr hohe Resilienz, was Krisen angeht", sagt Bain-Partnerin und Branchenexpertin Marie-Therese Marek. "Trotz der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen dürfte die positive Marktentwicklung anhalten."

Diese Zuversicht unterstreichen die Zahlen für das erste Quartal: Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der währungsbereinigte Branchenumsatz um 13 bis 15 Prozent. Bis 2025 rechnen Branchenexperten je nach Konjunkturentwicklung mit einem Marktvolumen von bis zu 380 Milliarden Euro.

Verantwortlich für den Aufschwung zeichneten laut der Analyse vor allem Europa und die USA. In Europa sei die Nachfrage nach hochwertigen Waren schon im vergangenen Weihnachtsgeschäft stark gestiegen. Der russische Markt mache zwei bis drei Prozent des weltweiten Luxusgütermarkts aus, dies falle im internationalen Vergleich kaum ins Gewicht.

In den USA wiederum verlagere sich der Luxuskonsum zunehmend in kleinere Städte, und das Interesse der jüngeren Generation steige, heißt es in der Analyse. Fahrt aufgenommen habe auch Südkorea, wohingegen die monatelangen Corona-Beschränkungen in China die Kauflaune spürbar getrübt haben.