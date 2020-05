Lufthansa verhandelt über 25-Prozent-Staatsanteil

Für den wichtigsten europäischen Luftfahrt-Konzern sind es entscheidende Tage: Das Schweizer Parlament hat Staatshilfen für die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss beschlossen. Bereits im Juni soll eine erste Kredittranche fließen. Für Deutschland gab die Lufthansa gestern bekannt, über ein neun Milliarden Euro starkes "Stabilisierungspaket" inklusive einer Beteiligung des Bundes am Grundkapital der Gesellschaft zu verhandeln. Demnach könnte der Staat 25 Prozent und eine Aktie – gegebenenfalls nach einem Kapitalschnitt – an der Lufthansa übernehmen. Über die Konditionen werde noch gesprochen. Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte zuvor das hohe Interesse an der Rettung der Lufthansa betont.

In Österreich wird ebenfalls intensiv verhandelt. Die Regierung will sich nicht treiben lassen. Kanzler Kurz wies gestern erneut auf Ziele wie Standortgarantie und die Mitarbeiter in Österreich hin. Die AUA hat in einer Aufsichtsratssitzung das laufende Sparprogramm nachgeschärft.

Demnach sollen 1100 der 7000 Planposten bis 2023 reduziert werden. Die Airline will so lang wie möglich kurzarbeiten, wenn möglich über zwei oder drei Jahre. Um Gehaltskürzungen durchzuziehen, will sie die Kollektivverträge aufschnüren. Zurzeit sehe der Masterplan des Managements vor, dass die Gagen bis 2023 im Schnitt um 13 Prozent gekürzt würden, je nach Zulagen dürften in höheren Gehaltsklassen die Einbußen um einiges höher ausfallen.

Zusätzlich zur Staatshilfe will die AUA auch Beiträge ihrer Partner und Lieferanten: vom Flughafen Wien, der österreichischen Flugsicherung ebenso wie von Treibstofflieferanten. Dabei soll es um Preis- und Gebührennachlässe von 20 Prozent gehen. Bis 18. Mai braucht der Wirtschaftsprüfer PwC Fakten, die eine positive Fortbestandsprognose erlauben. Am 20. Mai sollen in einer Aufsichtsratssitzung dann Entscheidungen fallen.

Das Rettungspaket in der Schweiz sieht folgendermaßen aus: Ein Bankkredit über 1,5 Milliarden Franken (1,4 Milliarden Euro), 85 Prozent davon – knapp 1,3 Milliarden Franken – garantiert der Schweizer Bund. Der hat sich das gesamte Aktienkapital der Swiss als Garantie für den Fall gesichert, dass die gewährten Kredite nicht bedient werden können.