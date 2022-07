Luftfahrtbranche bündelt Kräfte

Die Vereine Austrian Aeronautics Industries Group und Österreichischer Luftfahrtverband werden in den neuen Verband Aviation Industry Austria eingebracht. Dieser vertrete 22.000 Beschäftigte und repräsentiere sechs Milliarden Euro Wirtschaftsleistung, sagt Geschäftsführer Peter Malanik. Präsident wird Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender des Innviertler Luftfahrtzulieferers FACC. Ein zentrales Thema der Luftfahrt sei der Umgang mit den Klimazielen, so Malanik.

Die Branche möchte sich am Klimaschutz beteiligen, doch "wir brauchen Technologieneutralität und einen Wettbewerb der Lösungen" für künftige Flugzeugantriebe. Malanik sieht CO2-neutrale Kraftstoffe (E-Fuels, synthetische Kraftstoffe) als unabdingbar. Batterie-Antriebe würden ob ihres Gewichts in der Luftfahrt ein Nischendasein führen. Wasserstoff als Antriebsenergie wäre frühestens in 30 Jahren tauglich. (uru)