Im Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 gehen die Wogen hoch. Am Donnerstag, attackierte die Verteidigung des früheren Vorstandschefs Markus Braun, der aus Wien stammt, den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft als "professionellen Lügner".

"Die Geschichte von Herrn Braun als Bandenanführer ist eine Gefälligkeitsaussage ohne jeden Realitätsbezug", sagte Brauns Anwalt Alfred Dierlamm im Gerichtssaal des Gefängnisses München-Stadelheim, wo der Prozess seit 8. Dezember verhandelt wird. "Lügen ein Leben lang, auch nach Wirecard", sagte Dierlamm in Richtung des Kronzeugen Oliver Bellenhaus. Dieser war bis zum Zusammenbruch des deutschen Zahlungsabwicklers im Juni 2020 Statthalter von Wirecard in Dubai. Brauns Anwälte beantragten ein Verwertungsverbot für Bellenhaus’ Aussage.

Bellenhaus ist der einzige der drei Angeklagten, der die Vorwürfe der Münchner Staatsanwaltschaft einräumt. Der dritte Angeklagte ist Stephan von Erffa, ehemaliger Bilanzchef des Konzerns. Bellenhaus hat im bisherigen Prozessverlauf sowohl Braun als auch von Erffa schwer beschuldigt. "Eine absurde Lügengeschichte, die mit der Realität nichts zu tun hat", sagte Dierlamm und fügte hinzu: "Ich habe aufgehört, in diesem Verfahren an Versehen und Zufälle zu glauben." Er warf Dierlamm einen "schmutzigen Handel" mit der Münchner Staatsanwaltschaft vor. Laut Anklage agierten Braun und Komplizen als Betrügerbande, die mithilfe erfundener Umsätze und Gewinne Banken und Kreditgeber um mehr als drei Milliarden Euro prellten.

Braun selbst nimmt voraussichtlich am Montag erstmals zur Anklage Stellung. Der Wiener kündigte an, zwei bis drei Stunden zu sprechen: "Ich will das Wirecard-Geschäftsmodell erklären."

