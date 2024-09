Lohnverhandlungen bei Boeing gescheitert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

In den USA hat die Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) am späten Freitag (Ortszeit) den Abbruch der Lohnverhandlungen mit Boeing mitgeteilt. "Wir sind weiterhin offen für Gespräche mit dem Unternehmen, entweder direkt oder unter Vermittlung", erklärte die IAM in einem Beitrag auf X. Weitere Termine für Verhandlungen seien vorerst nicht vorgesehen. Ein Sprecher von Boeing teilte per Email mit, das Unternehmen sei nach wie vor bestrebt, seine Beziehungen zu den Arbeitnehmern wiederherzustellen und man so bald wie möglich eine Einigung erzielen wolle. "Wir sind bereit, uns jederzeit zu treffen", schrieb der Sprecher. Mehr als 32.000 Boeing-Beschäftigte im Raum Seattle und Portland, Oregon, legten am 13. September im ersten Streik der Gewerkschaft seit 2008 die Arbeit nieder und stoppten die Produktion von Flugzeugmodellen, darunter Boeings meistverkaufte 737 MAX. Die Gewerkschaft fordert eine 40-prozentige Lohnerhöhung und die Wiederherstellung einer leistungsorientierten Rente, die vor zehn Jahren im Vertrag gestrichen wurde.