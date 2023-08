Lohnverhandlung treibt Gaspreis

Zwischenzeitlich war der Preis um fast 18 Prozent in die Höhe geschnellt – auf den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen. Am Vormittag wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat zu 40,41 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt.

Zu dem Arbeitskampf könnte es kommen, falls bei Lohnverhandlungen am Mittwoch keine Einigung erzielt wird. Australien steht für zehn Prozent der weltweiten LNG-Exporte.

