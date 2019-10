Lohnverhandlung: Druck bei Brauern und Metallern

Die Teilgewerkschaften Proge und die GPA-djp bereiten Betriebsversammlungen in großen Betrieben vor und sprechen in einer Aussendung von 250 bereits vereinbarten Versammlungen. Vorsichtshalber haben sich die Teilgewerkschaften eine Streikfreigabe vom Gewerkschaftsbund geholt. Das Angebot von 1,8 Prozent habe die Arbeitnehmer verärgert, werden die Verhandlungsleiter Rainer Wimmer und Karl Dürtscher zitiert.

Die Arbeitgeberseite will hingegen eine "Neubewertung der Situation", weil sich seit Verhandlungsbeginn im September die Rahmenbedingungen zum Negativen verändert hätten. Die Inflation liege bei nur noch 1,2 Prozent.

Bei den Brauereien geht es nicht um 130.000 Beschäftigte wie in der Metalltechnik, sondern um 3500 Mitarbeiter. Dort wird seit Ende August verhandelt. Seit 1. Oktober sollte der neue Kollektivvertrag bereits gelten. Das Angebot von 1,8 Prozent plus 150 Euro Einmalzahlung lehnt die Arbeitnehmerseite ab. Auch dort sei der Weg Richtung Betriebsversammlung eingeschlagen, wenn es am Montag zu keiner Einigung käme. Im Vorjahr brauchten die Brauer sechs Verhandlungsrunden.

40 Tage Streik bei GM

In den USA wurde am Wochenende unterdessen der längste Ausstand in der Autoindustrie seit 50 Jahren beendet. 40 Tage wurde der größte US-Autobauer General Motors bestreikt. Seit 16. September hatten Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt, um einen neuen Tarifvertrag mit höheren Löhnen, einer bezahlbaren Krankenversicherung zu bekommen. GM sprach von 1,8 Milliarden Euro Streikkosten.