Lohnsteuer-Aufkommen um fast sieben Prozent gestiegen

Damit sind sie wieder auf dem Niveau von 2015 und damit auf dem Niveau von vor der jüngsten großen Steuerreform. Die Bruttobezüge der Österreicher stiegen im Vergleich dazu um 4,5 Prozent auf 203,3 Milliarden Euro.

Die größte Gruppe unter den 4,5 Millionen Arbeiternehmern waren Angestellte (46,6 Prozent), knapp zwei Fünftel (38,5 Prozent) waren Arbeiterinnen und Arbeiter.

50,3% aller Lohnsteuerpflichtigen waren Männer, 49,7% Frauen. Der Männeranteil betrug an der Summe der Bruttobezüge mit 61,2% mehr als drei Fünftel (2017: 61,2%), an der Summe der Sozialversicherungsbeiträge 61,8% (2017: 61,7%) und an der insgesamt einbehaltenen Lohnsteuer mit 70,3% fast drei Viertel (2017: 70,6%). Bei den Bruttobezügen blieb der Anteil der Männer gleich, bei den Sozialversicherungsbeiträgen stieg er leicht, bei der Lohnsteuer sank er. Von 2016 auf 2017 war der Männeranteil sowohl bei den Bruttobezügen als auch bei der Lohnsteuer leicht gesunken, bei den Sozialversicherungsbeiträgen aber gleich geblieben.