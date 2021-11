Lohn-Preis-Spirale oder nicht: Was bringt die Lohnrunde im Handel?

"Extrem hoch." So bewertet man in Verhandlerkreisen der Handels-Arbeitgeber den Kollektivvertragsabschluss der Metaller. Am Donnerstag um elf Uhr treffen einander Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter des Handels zur dritten Verhandlungsrunde. Die Arbeitgebervertreter erwarten eine "Marathonsitzung".