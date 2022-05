Logistiker Schenker erweitert Standort in Linz

Größer wird die Umschlagsfläche: 71 neue Verladeschleusen wurden geschaffen. Zusätzlich hat das Unternehmen eine Heizung eingebaut und Sanierungsarbeiten bei Asphaltflächen samt Zufahrt durchgeführt. Schenker investierte rund acht Millionen Euro. Um weitere zwei Millionen wurde das bestehende Terminal optimiert.

"Unser Terminal in Linz-Hörsching ist aufgrund der hohen Dynamik der Wirtschaftsregion Oberösterreich und seiner zentralen Lage ein bedeutender Standort für DB Schenker in Österreich sowie in ganz Europa", wird Erik Leiss, Geschäftsführer von Schenker Österreich, in einer Aussendung zitiert.

DB Schenker ist Teil des Deutsche-Bahn-Konzerns und beschäftigt rund 76.100 Mitarbeiter in 130 Ländern. Das Unternehmen hat sich auf Landverkehr, Luft- und Seefracht spezialisiert. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 23 Milliarden Euro.