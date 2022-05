Logistiker Schenker erweitert Standort in Linz um 10 Millionen Euro

Die Cross-Docking-Fläche wuchs um rund 2.400 auf 8.400 Quadratmeter. Das Terminal in Linz-Hörsching sei aufgrund der hohen Dynamik der Wirtschaftsregion Oberösterreich und seiner zentralen Lage ein bedeutender Standort in Österreich sowie in ganz Europa, sagte Erik Leiss, Managing Director Österreich, in einer Presseaussendung am Montag.

Für die Erweiterung der Cross-Docking-Fläche sowie für die Errichtung von 71 neuen Verladeschleusen, so genannten Loadhouses, der Sanierung des bestehenden Hallenbodens, des Ladehofs und der Asphaltflächen samt Zufahrt wurden rund 8 Mio. Euro investiert. Um weitere 2 Mio. Euro wurde das bestehende Terminal optimiert, teilte das Unternehmen mit. Schenker beschäftigt rund 76.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 1.850 Standorten in über 130 Ländern.