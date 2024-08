Logistiker Dachser investiert sechs Millionen in Hörsching

Der Logistikdienstleister Dachser vergrößert an seiner Hörschinger Niederlassung seine Umschlagfläche. Der Anbau soll mit seinen rund 3050 Quadratmetern mehr Platz für den Umschlag von Industrie- und Konsumgütern bieten. Sechs Millionen Euro werden investiert, die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.

Das Logistikzentrum in Hörsching wurde 2008 eröffnet. Es werden unterschiedliche Logistikdienstleistungen angeboten: So gibt es zum Beispiel 30.500 Palettenstellplätze. Nach dem Hallenanbau wird das Umschlaglager über rund 11.200 Quadratmeter Lager- und Logistikfläche verfügen. Die Gesamtfläche des Standorts wird auf 125.000 Quadratmeter wachsen. Auch ein Sozialraum für die Mitarbeiter entsteht.

Mit der Investition will man für künftiges Wachstum gerüstet sein, heißt es in einer Aussendung. Laut Niederlassungsleiter Michael Rauhofer entstehen zehn neue Arbeitsplätze in der Region.

Hörsching ist eine von neun Dachser-Niederlassungen in Österreich. 672 Mitarbeiter erwirtschafteten 2023 österreichweit einen Umsatz von 201,8 Millionen Euro.

