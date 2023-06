"Logistikbranche hat gezeigt, dass sie in der Krise bestehen kann"

"Ob mit der Bahn, auf der Straße oder per Schiff: Die Logistikbranche hat in Zeiten von Pandemie, Teuerung und hohen Energiekosten gezeigt, dass sie auch Krise kann", sagt Peter Umundum, Vorstandsdirektor Paket und Logistik bei der Post. Die Logistikbranche sei ihrem Versorgungsauftrag nachgekommen. Umundum sprach gestern beim Österreichischen Logistiktag im Linzer Design Center auch in seiner Rolle als Stellvertretender Sprecher des VNL-Beirats (Verein Netzwerk Logistik). Dessen Vertreter nutzten das 30-jährige Bestehen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Eine große Rolle werden dabei laut Franz Staberhofer, VNL-Obmann und Leiter des Logistikums an der FH Steyr, die Faktoren Kreislaufwirtschaft, emissionsoptimierte Lieferketten, Resilienz und der Faktor Mensch spielen.

So gehe es etwa darum, Produkte bzw. Verpackungen so lange wie möglich im Kreislauf zu halten. Passend dazu hat die Post im Vorjahr mit Handelspartnern Verpackungen getestet, die zurückgegeben und wiederverwendet werden können. Start ist im Juli.

Hubert Zajicek, VNL-Beiratssprecher und Leiter der Stahldivision der voestalpine in Linz, berichtete, wie resiliente Lieferketten aussehen können: 15 Millionen Tonnen Rohstoffe und Produkte werden jährlich vom Konzern bewegt. Die Hälfte davon entfällt auf die Bahn. Auch LKW, Binnen- sowie Hochseeschifffahrt spielen eine Rolle. Dabei verlasse man sich aber nie auf eine Art des Transports, sondern sichere sich mit einer Alternative ab. Anders als die Konkurrenz habe man während Corona zu keinem Zeitpunkt die Produktion aufgrund von Logistikproblemen drosseln müssen.

Im Sinne der Kreislaufwirtschaft versuche man, Leerfahrten zu vermeiden, also etwa bei der Anlieferung von Stahlbändern den angefallenen Schrott bei der Rückfahrt gleich wieder mitzunehmen.

Bei der Post sind laut Umundum täglich 4000 kleine E-Fahrzeuge im Einsatz. Offen sei die Frage, wie es mit dem Schwerverkehr weitergehe: Wasserstoff werde ebenso eine Rolle spielen wie E-Mobilität, auch E-Fuels würden getestet: "Es braucht Technologieoffenheit."

Systemrelevante Lkw-Fahrer

Anders als viele andere Berufe sind die Lkw-Fahrer laut Staberhofer nicht als systemrelevant eingestuft: "Das muss sich ändern." Berufe in der Logistik seien attraktiv und anspruchsvoll, zudem leiste man einen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Mehr Menschen sollen dafür begeistert werden. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Mustererkennung könnten künftige Entwicklungen gut abgebildet werden: "Aber Risse sind auch künftig zu erwarten."

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

