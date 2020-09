Logistik-Spezialist TGW wächst zweistellig und nimmt 400 Mitarbeiter auf

„Die Branche an sich wächst seit Jahren, und auch unsere Positionierung passt. Durch Corona hat das Geschäft noch einmal an Schwung gewonnen“, sagte TGW-Geschäftsführer Harald Schröpf heute, Freitag, bei der Präsentation der Jahresbilanz in Linz. Der Logistik-Spezialist steigerte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. Juni) von 719 auf 835,8 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis Ebit erhöhte sich um ein Drittel auf 37,1 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeiter um mehr als 250 auf 3667.

Zurückzuführen ist das Plus in allen Bereichen laut Schröpf auf die Wachstumsraten im Online-Handel. Ab Mitte März seien die Kunden zwar wegen des Corona-Lockdowns mit Aufträgen zurückhaltend gewesen, TGW habe Projekte aber weiter vorangetrieben. Dies zahle sich nun aus: Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres seien im Unternehmen Aufträge von 370 Millionen Euro eingelangt. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Puma, Kellner & Kunz, Coop und Zalando. Neu hinzugekommen ist vor kurzem der niederländische Online-Lebensmittelhändler Picnic, für den TGW in Utrecht ein Verteilzentrum auf einer Fläche von umgerechnet fünfeinhalb Fußballfeldern errichtet.

Schröpf sieht im Online-Handel auch künftig großes Potenzial, zumal im Lebensmittelhandel. In Österreich würden erst 1,5 Prozent aller Lebensmittel online bestellt, in Südkorea seien es schon 15 Prozent. Um das Wachstum zu stemmen, stellt TGW heuer 400 Mitarbeiter ein, davon etwa die Hälfte in Österreich. Gesucht werden Beschäftigte für die Bereiche Software, Steuerung und Projektmanagement. „Wir sind auf einem nachhaltigen Wachstumspfad, wollen es aber nicht übertreiben“, stellte Schröpf klar. Zwei Marken will das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr übertreffen: 4000 Mitarbeiter und Aufträge im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Euro.