Löhne und Gehälter: Bis zu fünf Prozent plus im Frühjahr

Die großen Brocken waren die Kollektivverträge (KV) der Fachverbände der Elektro- und Elektronikindustrie (plus 4,8 bis 5 Prozent), der chemischen Industrie (plus 4,75 bis 4,95 Prozent) sowie der Papierindustrie (plus 4,75 bis 4,9 Prozent). In der Glasindustrie steigen die Löhne und Gehälter um 4,8 bis 4,9 Prozent. In der Schuhindustrie liegt der Zuwachs bei 4,55 Prozent.

Die Abschlüsse zwischen den Sozialpartnern gelten für ein Jahr.