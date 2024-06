Löhne steigen in Österreich schneller als im Euroraum

Seit 2023 sind die Löhne in Österreich fast doppelt so schnell gestiegen wie im Euroraum. Darauf verwies die liberale Denkfabrik Agenda Austria am Montag – auf Basis von Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank und der Europäischen Zentralbank.

Demnach betragen die kollektivvertraglichen Lohnsteigerungen in Österreich heuer rund 8,5 Prozent, im Euroraum durchschnittlich 4,6 Prozent. Die hohe Teuerung in Österreich habe hier auch hohe Lohnabschlüsse nach sich gezogen, weil sich Lohnsteigerungen an der durchschnittlichen Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate orientierten. Das werde in keinem anderen europäischen Land so konsequent gehandhabt, heißt es.

Das habe schwerwiegende Auswirkungen, weil Österreich durch stark steigende Lohnstückkosten bei stagnierender Produktivität an Wettbewerbsfähigkeit verliere, sagt Agenda-Austria-Leiter Franz Schellhorn: "Österreich muss sich schön langsam überlegen, ob die Art der Lohnfindung nicht an jene der Konkurrenzländer angepasst werden muss."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper