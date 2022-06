Löhne: Der Druck auf die Arbeitgeber wächst

"The Great Resignation" ist in den USA ein großes Thema. Damit ist eine Kündigungswelle der Beschäftigten gemeint, die weltweit um sich greift. Jeder Fünfte überlege in den nächsten zwölf Monaten einen Arbeitsplatzwechsel, in einigen Branchen liegt dieser Anteil deutlich höher. Das zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens PwC unter 52.000 Arbeitnehmern in 44 Ländern.