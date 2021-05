Lockere Geldpolitik treibt den Goldpreis nach oben

Der Goldpreis hat diese Woche erstmals seit Jahresanfang wieder die Marke von 1900 Dollar pro Feinunze überschritten. Von seinem Rekordhoch bei 2075 Dollar vom vergangenen August ist das Edelmetall damit noch ein Stück weit entfernt, es gibt aber Gründe, die für einen weiteren Anstieg sprechen.

Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die US-Notenbank Federal Reserve wollen an ihrer lockeren Geldpolitik so schnell nichts ändern, obwohl sich die Konjunkturaussichten laufend verbessern. In den USA ist die Geldmenge stark gestiegen, trotzdem kommuniziert die Fed, weiter Vollgas geben zu wollen.

"Wendepunkt erreicht"

In Europa ist die EZB bei der Konjunktur optimistisch. "Wir haben die begründete Zuversicht, dass wir einen Wendepunkt erreicht haben", sagte die EZB-Direktorin Isabel Schnabel. "Die kurzfristigen Aussichten haben sich aufgehellt."

Den jüngsten Anstieg der Staatsanleihe-Renditen wertet die deutsche Ökonomin eher als Ausdruck verbesserter Konjunkturaussichten denn als Grund zur Sorge. Anziehende Renditen seien eine natürliche Entwicklung an einem Wendepunkt, erläuterte sie. "Investoren werden optimistischer, die Inflationserwartungen nehmen zu und im Ergebnis steigen die Nominalrenditen. Das ist genau das, was wir erwarten würden und was wir sehen wollen." Aus dieser Perspektive betrachtet seien die Finanzierungsbedingungen im Euroraum weiterhin günstig.

Ob damit auch das Tempo der Anleihekäufe im Rahmen des PEPP genannten Krisenprogramms jetzt reduziert werde, ließ Schnabel offen. Das gesamte PEPP-Programm ist auf 1,85 Billionen Euro angelegt. Rund eine Billion Euro des Kaufrahmens wurde bereits genutzt. Die Käufe sollen noch bis mindestens Ende März 2022 fortgesetzt werden. Das monatliche Kaufvolumen beträgt derzeit 80 Milliarden Euro.

Mit dieser offensiven Geldpolitik steigen auch die Inflationsrisiken und das lässt Anleger zu Gold greifen. Experten rechnen damit, dass sich in den kommenden Monaten die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöhen wird. Im Lockdown wurde das viele neu geschaffene Geld nicht verwendet. Mit der wirtschaftlichen Öffnung dürfte sich dies aber ändern.

Gegen dauerhaft höhere Teuerungsraten spricht aber, dass keine Lohn-Preis-Spirale in Sicht ist, da die Löhne nicht steigen. Als Absicherung gegen die Inflation greifen trotzdem viele Anleger – neben Aktien – zum Sachwert Gold.