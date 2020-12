Lockdown in der letzten Woche des Jahres für Händler besonders bitter

Der vierte Einkaufssamstag hat dem Handel nach ersten Meldungen eigenen Angaben zufolge zufriedenstellende Umsätze beschert. Vor allem in Ober- und Niederösterreich sowie im Burgenland und in der Steiermark berichteten die Händler von guter Frequenz und gutem Umsatz, in den westlichen Bundesländern blieben die Ergebnisse dagegen unter den Erwartungen.

Freilich werden die Umsätze in den letzten Tagen vor Weihnachten das Jahr für den Handel bei Weitem nicht mehr retten. Noch dazu, wenn am 28. Dezember der Großteil des Handels bis 18. Jänner wieder zusperren muss. Darin enthalten ist die letzte Woche des Jahres, die traditionell die höchsten Tagesumsätze bringt. Der dritte Lockdown werde den stationären Handel insgesamt 1,9 Milliarden Euro kosten, hat das Institut für Absatz und Marketing an der Johannes Kepler Universität (JKU) erhoben. Allein zwischen 26. und 31.12. steigt der Bruttoumsatz normalerweise auf 140 Millionen Euro pro Tag, im Jänner geht er dann wieder auf 100 Millionen Euro zurück, schreiben Professor Christoph Teller und Ernst Gittenberger von der JKU.

Die beiden haben die Umsatzeinbußen der heurigen drei harten Lockdowns miteinander verglichen. Dabei zeigt sich, dass die Folgen für den stationären Handel in den beiden harten Lockdowns im November/Dezember bzw. Dezember/Jänner den Handel insgesamt noch härter treffen als jene des ersten im Frühjahr.

An den 39 Einkaufstagen, die der Handel im Frühjahr überwiegend geschlossen halten musste, betrug die Umsatzeinbuße 3,8 Milliarden, wobei vor allem der Lockdown bis Ostern am meisten schmerzte. Die Tagesverluste betrugen zwischen 80 und 110 Millionen Euro.

4,1 Milliarden Euro Einbuße

Im zweiten Lockdown mit 130 Millionen Euro Umsatzeinbußen pro Tag gingen dem Handel 2,2 Milliarden Euro verloren, im dritten werden es mit ebenfalls 17 Einkaufstagen noch einmal 1,9 MIlliarden Euro sein, schreiben Teller und Gittenberger.

Diese 4,1 Milliarden Euro beruhen auf Angaben der Statistik Austria und sind für den jeweiligen Lockdown hochgerechnet. Aber auch zwischen den beiden harten Lockdowns verliefen die Einnahmen nicht so gut wie gewünscht. "Zwischen 7. und 26. Dezember fehlen im Vergleich zum Vorjahr 450 Millionen Euro", sagt der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will, und pocht darauf, dass der Handel bis 17. Jänner Anspruch auf einen Umsatzersatz hat.

"Die Weihnachtseinkäufe an sich sind relativ krisenresistent, weil die Leute auch Gutscheine kaufen, die später eingelöst werden. Aber die Weihnachtseinkäufe machen lediglich 20 Prozent des gesamten Dezemberumsatzes aus. Hohe Weihnachtsumsätze können den Handel nicht retten, wenn die restlichen Umsätze so verhalten ausfallen wie jetzt", sagt Professor Teller. (dm)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.