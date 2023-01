LNG-Terminal ging in Betrieb

2022 war bereits ein Terminal in Wilhelmshaven in Niedersachsen in Betrieb gegangen.

Deutschland investiert massiv, um ausbleibende Gaslieferungen aus Russland zu ersetzen. Ein Schwerpunkt ist LNG, das aus mehreren Regionen der Welt per Schiff geliefert, wieder in Gas umgewandelt und in das Gasnetz eingespeist wird: Für die Containerschiffe, die das Flüssiggas nach Deutschland bringen, wird im Eiltempo eine eigene Infrastruktur aufgebaut. Ein weiteres Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein soll in Kürze folgen.

