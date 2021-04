Lkw-Maut rettet die Asfinag-Bilanz

Die Mauterlöse insgesamt sind um 6,9 Prozent auf 2,084 Milliarden Euro gesunken. Bei den Lkw betrug der Rückgang 4,6 Prozent, bei den Kfz hingegen 22,2 Prozent. "Die Lkw kam rascher aus der Krise, das hat uns selbst etwas überrascht", sagte Asfinag-Vorstand Josef Fiala.

Abstriche beim Investitionsprogramm machte die Asfinag nicht. Mit 212 Millionen Euro war im Vorjahr die Voestbrücke in Linz das größte Sanierungsprojekt. Auch heuer will die Asfinag 637 Millionen Euro in Linz in den Bau der A26 investieren.