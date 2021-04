Live - Das OÖN-Börsespiel 2021

Von Ende Jänner bis Ende März hatten die Teilnehmer am OÖN-Börsespiel die Chance, sich spielerisch und ohne Risiko an den internationalen Börsen zu versuchen. Und während große Teile unserer Wirtschaft Corona-bedingt in eine Art Dornröschenschlaf versetzt wurden, kannten die Börse seit Jahresbeginn nur eine Richtung: nach oben. Viele der Börsespiel-Teilnehmer wussten dieses günstige Aktienumfeld zu nützen. Wie gut ihnen das gelungen ist, erfahren Sie im Laufe der kommenden Stunde.

