Köstinger: "Einem Urlaub in Österreich steht nichts mehr im Wege"

Wie geplant werde man den Tourismus in Österreich ab dem 29. Mai schrittweise hochfahren, so Kurz. Klar sei aber, dass dies ein "Soft-Start" werde, sagte Köstinger später. Stufenweise Grenzöffnungen zu Deutschland seien angedacht. „Wir sind derzeit im Gespräch mit anderen Nachbarstaaten Österreichs, wie Tschechien oder die Schweiz, die das Virus ähnlich gut im Griff haben“, so Köstinger. Den Gästen wolle man ein "Maximum an Sicherheit" und ein "Maximum an Freude" ermöglichen.

In den Hotels und Tourismusregionen sollen Mitarbeiter großflächig getestet werden, um sicherzustellen, dass das Virus nicht verbreitet wird, sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. Die Kosten dafür übernimmt der Bund. Der Urlaub in Österreich sei damit so sicher, wie kaum in einem anderen Land der Welt, sagte Kurz dazu.

Köstinger appellierte erneut an die Österreicher, den Urlaub im eigenen Land zu verbringen. Dafür soll eine 40 Millionen Euro teure Werbe-Kampagne ausgerollt werden.

