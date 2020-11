Liquidität ist aktuell hoch, doch Pleitewelle kommt

Er strich hervor, dass im Euroraum mehr als drei Billionen Euro an Überschussliquidität im Markt seien. Überbrückungskredite würden in seinem Institut nur zur Hälfte genützt. "Generell ist Liquidität vorhanden. Die Frage ist, wie lange noch. Die Krise wird aber sicher kommen", so Wurm.

Dass Covid-19 ein wirtschaftliches Drama ist, skizzierte Heimo Losbichler, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Controller Vereins (ICV) und Controlling-Studiengangsleiter der FH OÖ in Steyr. Er geht von einer zackenförmigen Erholung der Wirtschaft aus. Nach dem aktuellen Lockdown kämen wieder Lockerungen, worauf wir im Jänner wieder mit strengeren Maßnahmen zu rechnen hätten, so Losbichler.

Etliche Vortragende der Veranstaltung, so auch JKU-Volkswirt Stefan Fink, erwarteten eine Insolvenzwelle. Fink geht 2021 von einem Anstieg der Pleiten in Österreich um 21 Prozent gegenüber 2019 aus. Auch der Sanierungsmanager (unter anderem bei Fischer Ski) Gerhard Wüest erwartet eine Pleitewelle spätestens im zweiten Quartal des nächsten Jahres. "In den vergangenen 20 Jahren hat es nie so viele Unternehmen gegeben, die von Zahlungsunfähigkeit betroffen sind."

Er warnte davor, die Zahlungsunfähigkeit, die ja neben der Überschuldung (negatives Eigenkapital) ein Insolvenzgrund ist, als Unternehmen auf die leichte Schulter zu nehmen – auch wenn die Frist von sonst 60 Tagen auf derzeit 120 Tage (bis 28.2.21) ausgedehnt wurde, um ein Restrukturierungsprogramm zu schaffen. Sobald mehr als fünf Prozent aller fälligen Schulden nicht begleichbar sind, ist Feuer am Dach, das Unternehmen ist zahlungsunfähig. Sollte ein Geschäftsführer, auch bei einer Konzerntochter, den Konkurs verschleppen, muss er für Gläubigeransprüche ab dem verspäteten Anmeldezeitpunkt mit seinem Privatvermögen geradestehen. (uru)