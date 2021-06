Die Linzer Lebensmittelgruppe Vivatis zeigt sich auch weiterhin hungrig und hat erneut zugekauft: Vivatis übernimmt 74 Prozent am Wiener Traditionsunternehmen Wojnar’s Wiener Leckerbissen (Wojnar) sowie an den Markenrechten. Das wurde gestern, Donnerstag, per Aussendung bekannt gegeben. Voraussetzung ist die Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde. Einen Kaufpreis nannte Vivatis auf Nachfrage nicht.