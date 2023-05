Dynatrace mit „Linzer Herz“ knackt die Milliarde

Die Software von Dynatrace, das 2005 in Linz gegründet wurde und seit 2019 an der New Yorker Börse gehandelt wird, macht vielen Internetnutzern das Leben leichter. Mit immer stärkerer Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) analysiert die Software komplexe Softwaresysteme wie Onlineshops. „Die KI von Dynatrace erkennt nicht nur vollautomatisch, ob ein digitaler Dienst fehlerhaft arbeitet, sondern warnt auch vor möglichen Sicherheitsrisiken und blockt aktiv Cyberangriffe ab“, sagt Dynatrace-Gründer und Technik-Chef Bernd Greifeneder, der sein Büro nach wie vor im Forschungszentrum in Linz hat.

„Diesen technologischen Vorsprung nicht nur zu verteidigen, sondern noch weiter auszubauen“, sei die Aufgabe der Software-Entwickler, die vorwiegend in Österreich, aber auch in Estland, Spanien und Polen arbeiten. Die Weiterentwicklung der KI werde maßgeblich in den Forschungsstandorten in Österreich und Europa vorangetrieben. Ohne KI könnten Fehler und Sicherheitsprobleme in Computerprogrammen kaum noch zuverlässig aufgespürt werden. Speziell Cloud-Software müsse „kugelsicher“ sein, so ein Sprecher.

In Oberösterreich sitzen 670 Beschäftigte (600 am Fünfundzwanziger Turm im Linzer Hafenviertel, 70 in Hagenberg), in Österreich (Graz, Wien, Innsbruck) weitere 430. Weltweit stieg die Mitarbeiterzahl binnen Jahresfrist um mehrere hundert Köpfe auf 4200. Auf der Kundenliste stehen globale Konzerne wie Abercrombie & Fitch, Asics, SAP und TUI.

Der Umsatz von Dynatrace sei im Geschäftsjahr 2022/23 (bis 31. März) um 29 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro (1,16 Milliarden US-Dollar) geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Nettogewinn stieg von 52,4 auf 107 Millionen Dollar. Der Aktienkurs bewegt sich seit vergangenem Herbst wieder aufwärts. Aktuell kostet eine Dynatrace-Aktie in New York knapp 49 US-Dollar. Knapp 67 Prozent sind im Streubesitz.

Das Unternehmen wächst weiter dynamisch und sucht in allen Unternehmensbereichen Personal. Österreich spiele dabei weiterhin eine wesentliche Rolle. „Dass Dynatrace in der Forschung und Entwicklung vorwiegend auf Innovationskraft made in Austria setzt, untermauert, dass auch in Österreich Spitzentechnologie entwickelt wird“, so Greifeneder.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch