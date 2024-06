Linzer Softwarefirma holt sich 80 Millionen Dollar von Investoren

Mit dem Geld will man das Wachstum in den USA und in Europa vorantreiben und eine KI-basierte End-to-End-Plattform für Content entwickeln, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Storyblok habe damit seit der Gründung 2017 in drei Runden insgesamt 138 Millionen Dollar (166,44 Millionen Euro) an Investorengeldern lukriert. Wie hoch die Unternehmensbewertung aktuell ist, will man nicht sagen.



Größter Geldgeber der aktuellen Runde ist der US-Investor Brighton Park Capital, weitere sind die deutsche HV Capital, Mubadala Capital aus Abu Dhabi, 3VC und firstminute capital. Laut Unternehmen nutzen Marken wie Adidas, T-Mobile, Renault und Oatly das Content-Management-System (CMS) von Storyblok.

Das von Dominik Angerer und Alexander Feiglstorfer gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit 240 Mitarbeiterin 45 Ländern, 33 davon in Österreich. Die Zentrale befindet sich in der Linzer Tabakfabrik.



