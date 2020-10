Die Krise der großen Fluglinien macht für kleine Privatjet-Firmen ein neues Geschäftsfeld auf. Fast gleichzeitig wollen die beiden am Linzer Flughafen stationierten Bedarfsflug-Firmen Jetfly und Globeair Flug-Shuttles Richtung Deutschland anbieten. Seit Donnerstag hat Jetfly alle Genehmigungen und Zugang zu den Reservierungssystemen, um einzelne Sitzplätze in ihren sieben- und achtsitzigen Cessnas anzubieten. Die Flugfirma, die Keba-Gründer Karl Kletzmaier gehört, will ab 12. Oktober von